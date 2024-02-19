Aracıyla gelip iş yerineateş eden saldırgan tutuklandı

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan iş yerinin önüne araçla gelen 28 yaşındaki Ramazan Kaya, dükkana tüfekle 3 el ateş etti.

Olay sırasında iş yerinin camları kırılırken saldırgan şahıs, araçla olay yerinden kaçtı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle saldırı sırasında yaralanan olmadı.

Ramazan Kaya, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı ve sorgusunun sonrasında adliyeye sevk edildi. İfade vermeyi reddeden şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.