Araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest

Kentte oturan Yılmaz Y., gece yarısı arkadaşıyla içki içtikten sonra eve dönmek için yaya olarak yola çıktı. Cedit Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi'ne gelen Yılmaz Y., caddeden geçen araçlara elindeki bıçak ve sopayla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine de direnip elindeki bıçakla saldıran Yılmaz Y., yakalanıp gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Yılmaz Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ



Yılmaz Y.'nin arkadaşıyla yürüdüğü caddede sopa ve bıçakla araçlara saldırdığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yürümekte güçlük çeken Yılmaz Y.'nin seyir halindeki araçlara sopayla saldırdığı, diğer arkadaşının ise bir araca vurmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştüğü görüldü.