Araçta bırakılan 11 aylık bebek hayatını kaybetti

ABD'de anne ve babası kiliseye ayin için giderken arabada bırakılan 11 aylık bebek ölü bulundu.

Araçta bırakılan 11 aylık bebek hayatını kaybetti

Editör: Ersoy Özdem

ABD Florida'da meydana gelen olayda, polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre anne ve babası ayine katılmak için kiliseye giderken araçta bırakılan 11 aylık bebek hayatını kaybetti.

Palm Bay polisi Pazar günü saat 13:00 sularında bir araçta tepkisiz bir bebek olduğuna dair bir ihbara yanıt verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Bebeğin yaklaşık 3 saat kadar araçta tek başına bırakıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili tutuklama yapılmazken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği gün şehrin son dönemin en sıcak günlerini yaşadığı ve bebeğin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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