Pek çok kişi astrolojiden yardım alarak düzenli burç yorumlarını takip ediyor ve hayatına dair adımlar atıyor. Aralık ayı burç yorumları ise son günlerde sık araştırılıyor. Peki, Aralık ayında burçları neler bekliyor? Aralık aylık burç yorumları

Aralık ayında burcunuzu aşk, şans, sağlık ve para konularında nelerin beklediğini merak ediyorsanız Aralık ayı burç yorumlarına göz atabilirsiniz. İşte Aralık ayı burç yorumları…

ARALIK AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU ARALIK AYI YORUMU

Koç burçları Venüs'ün 4 Aralık'ta Akrep burcuna geçişi ile beraber saklı konuları ortaya çıkarmak isteyebilir, gizli durumların hayatınızda yer almamasını isteyebilirsiniz.

Aralık ayında Koç burçları tek taraflı konulardan uzak durmaya çalışacak ve hayatında yer alan insanlar için yeni kriterler belirleyecek.

Koç burçları Aralık ayında haklılıklarını söyleme konusunda çekinmeyecek.

BOĞA BURCU ARALIK AYI YORUMU

Boğa burçlarının yönetici gezegeni Venüs'ün Akrep burcuna geçişi ikili ilişkilerle ilgili gündemlerinizi mercek altına alabilir. Boğa burçları için ilişkilerin adını koymak, yaşadıklarınızı fark etmek için doğru bir dönem. Bu arada Boğa burçları için eski ilişkiler gündeme getirebilir.

Boğa burçları farkında oldukları durumlarda hırslarıyla hareket etmek yerine bilgilerini avantaja dönüştürmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

İKİZLER BURCU ARALIK AYI YORUMU

4 Aralık'ta Venüs'ün Akrep burcuna geçişi ile İkizler burçları hayatını tümüyle elden geçirecek ve yeni bir düzen başlatacaklar. Bu dönemde daha stratejik, düzenli, bakımlı olabilir ve bunun için hazırlık yapabilirsiniz. Özellikle sağlık durumunuz ve fiziksel görüntünüzle ilgili yeniliklere çok açıksınız.

İkizler burçları Aralık ayında bir süredir erteledikleri konularda, zararlı alışkanlıkları, yeme bozuklukları, psikolojik tabanlı rahatsızlıkları çözüme kavuşturmak için gerekli kişilerle görüşebilirler.

İkizler burçları bu ay çalışma ortamında duydukları rahatsızlıklarınızı dile getirebilir ve çözüm arayışına girebilirler.

YENGEÇ BURCU ARALIK AYI YORUMU

Yengeç burçları Aralık ayında duygusal konulardaki karar ve tutumlarını gözden geçirmeleri gerekebilir. Yengeçler duygularını dışa vurma konusunu düşünmeli, bazı his ve düşünceleri kendilerine saklamayı öğrenmeliler.

Yengeç burçları Aralık ayında yeni bir ilişki yaşamak, mevcut ilişkiyi ileri taşımak, çocuk sahibi olmakla ilgili düşüncelerde adım atabilir, gelişmeler yaşayabilir.

ASLAN BURCU ARALIK AYI YORUMU

Aslan burçları Aralık ayında ev ve aile konularıyla ilgili bir döneme girebilir.

Aslan burçları daha önce odaklanmakta zorluk çektiği aile, ev veya hobi gibi konuları telafi etme vakti geldi. Aslan burçları yapması gerekenlere odaklanmalıdır.

Bu ay Aslan burçları onları rahatsız eden konu ve insanlardan uzaklaşmaya çalışacaktır.

BAŞAK BURCU ARALIK AYI YORUMU

Başak burçları bir süredir kendilerini sıkışık hissettiler ama Aralık ayı onlar için daha rahat geçecek. Yorucu bir iş temposunun, sorumluluğun ardından kendinize iyi gelecek seçimler yapmak isteyebilirler.

Başak burçları Aralık ayında hayatlarına yenilikler katmak, yeni eğitim ya da iş planlarıyla ilgilenmek, ortamlara dahil olmak isteyebilirler.

TERAZİ BURCU ARALIK AYI YORUMU

Terazi burçları Aralık ayında deneyimlerini kazanca ve hayat tarzına dönüştüreceği bir döneme giriyorlar.

Teraziler sevdiği insanları ve konuları fark edeceği, onların da size ulaşmasını sağlayacağı bir süreç yaşayabilir.

Terazi burçları Aralık ayında kendine has zevkleri belirleme ve bunları yaşayabileceği alanlar oluşturma konusunda önemli fırsatlar elde edebilir.

AKREP BURCU ARALIK AYI YORUMU

Aralık ayında Akrep burçlarının kendine odaklanacağı bir sürece giriyor. Kendine odaklanan Akrep burçları bu sayede çevresinin de değiştiğini görecek. Bu durum Akrep burçlarının dikkatleri üzerine çekeceği günleri beraberinde getirebilir.

YAY BURCU ARALIK AYI YORUMU

Aralık ayında Yay burçları bazı konularla yüzleşmek zorunda kalabilir.

Yay burçları bu ay görmezden gelip, ihmal ettiği pek çok kişi ve durumlara tekrar odaklanma fırsatı yakalayacak. İyi değerlendirmeliler.

Yay burçları yanlış ilişkiler, toksik alışkanlıklar, her şeyi kurma ve kendi içinizde çözme hissiyatı gibi durumlardan kurtulmak için şanslı bir dönemde.

OĞLAK BURCU ARALIK AYI YORUMU

Aralık ayında Oğlak burçları yeni planlar yapabilir.

Kendini kazanmak isteyecek Oğlak burçları hayatlarına alacakları kişiler için çok daha dikkatli olacaktır.

Yeni seçimler yapabilir, farklı ortamlara girebilir, güveneceğiniz yeni insanlar bulmak isteyebilir. Güvenmek ve bağ kurmak sizin için zor olsa da, bu zoru nasıl kolaylaştırabileceğinizi düşünebilir veya bu zorluğa değecek insanlarla olmayı hedefleyebilirsiniz.

KOVA BURCU ARALIK AYI YORUMU

Kova burçları Aralık ayında özel hayat konusunda kendilerine yeni bir sayfa açma fırsatı yakalayabilirler. Kova burçları sonunda hislerinin, becerileri ve sorumluluklarının farkına varıyor.

Kova burçlarının bu ay yakalayacağı farkındalık izlemesi gerektiği yolun da farkına varmalarını sağlayacak.

Aralık ayında Kova burçları kendilerinden gizlenen konuların ortaya çıkışına şahit olabilir.

BALIK BURCU ARALIK AYI YORUMU

Aralık ayında Balık burçları bir şeylerin gerçeğe dönüşmesi ihtimaline daha çok yaklaşabildiğine şahit olabilirler.

Balık burçları bir yere gitmek, bir iş başlatmak, kısa ya da uzun süreli yolculuklar planlamak, taşınma ya da iş değişikliği gibi konulara zemin hazırlayacak gelişmeler yaşayabilir. Bunları yapabilmek için maddi ihtiyaçları karşılayacakları geri dönüşler söz konusu olabilir.

Balık burçları yeni insanlarla görüşebilir, ortaklıklar kurabilir, bu kişilerin tecrübelerinden yararlanacağı programlar oluşturabilir.