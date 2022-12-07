Aralıklı oruç diyeti son zamanlarda popülerleşen bir diyet tarzı oldu. Aralıklı oruç diyeti yapmak isteyenler arama motorlarında aralıklı oruç diyeti hakkında yazılanları merak ediyor. Peki, Aralıklı oruç diyeti nasıl uygulanır, sağlıklı mı? Aralıklı oruç diyeti nedir?

Aralıklı oruç (intermittent fasting) diyeti son dönemde oldukça popüler. Bu diyette, günün belli saatlerinde yemek yenmiyor, gıda alınan saatler ise sınırlanıyor. Birçok kişi kilo vermek için bu yönteme başvuruyor.

Aralıklı oruç diyetinde farklı yeme düsenleri var. Ancak en çok tercih edilenler 5-2 veya 16-8 olarak sıralanıyor. 5-2 düzeninde, haftada iki gün üst üste alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor, diğer beş gün ise daha serbest. 16-8'de ise günde 16 saat boyunca hiçbir gıda tüketilmiyor ve yemek yeme süresi de sekiz saatle sınırlanıyor.

İster 5-2, ister 16-8 yeme düzenini takip edin, artık kilo vermek için ne yediğiniz kadar, ne zaman yediğiniz de önemli.

YILIN EN POPÜLER DİYETİ SEÇİLDİ

International Food Information Council Foundation (Uluslararası Gıda Enformasyonu Konseyi Kurumu) araştırmasına göre, geçen yılın en popüler diyeti "aralıklı oruç" diyeti oldu.

Aralıklı oruç farklı şekillerde uygulanabiliyor. Ancak her farklı şeklinde, düzenli aralıklarla ve belirli bir süre çok az gıda almak gerekiyor.

ARALIKLI ORUÇ ŞEKİLLERİ NASIL?

16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor.

5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.

24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor.

Aralıklı orucu deneyenler, kilo vermek için çok iyi bir yöntem olduğunu söylüyor. 2017'de Annual Review of Nutrition (Yıllık Beslenme Değerlendirmesi) isimli dergide yer alan araştırma özetine göre de, bu yöntemi deneyen 16 kişiden 11'i kilo vermeyi başardı.

İngiliz Diyetisyenler Birliği'nin sözcüsü Diyetisyen Doktor Linia Patel, "Bunun sebebi aslında basit matematik, zira aldığınız kaloriyi azaltmış oluyorsunuz" diyerek açıklıyor.

Ancak aynı araştırmaya göre aralıklı oruç yöntemlerinden bazıları tavsiye edilmiyor. Bazı günler tüm gün oruç tutmak aşırı açlığa sebep oluyor ve bu sebeple pratik bir uygulama olarak görülmüyor.