13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahraman köpekler! Bu depremde de yine insanların yanındalar

Kahraman köpekler! Bu depremde de yine insanların yanındalar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da görevlendirilen eğitmen Birol Meki, arama kurtarma köpeği "Gece" sayesinde 18 canlıyı enkaz altında tespit etti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:09
Takip Et

Arama kurtarma köpeği Gece enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Kahraman köpekler! Bu depremde de yine insanların yanındalar
+
Aa
-

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Hadim İtfaiye Şefliğinde görev yapan Birol Meki, AA muhabirine, 4 yaşındaki arama kurtarma köpeği "Gece" ile 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremden 12 saat sonra Hatay'a ulaştığını söyledi.

Bölgede bir hafta görev yaptıklarını aktaran Meki, "Köpeğim Gece, 18 can tespit etti. Arkamızdan Konya itfaiyesi müdahale etti. Bir gün önce 3 yaşında bir kız enkazdan kurtarıldı. Ertesi gün annesini Gece'miz tespit etti. Sağ salim anne yavruyu kavuşturmak beni çok duygulandırdı, hatta ağladım. Aileleri sevindirmeye, can olmaya, umut olmaya çalıştık." diye konuştu.

PATİLERİNDEN YARALANMASINA RAĞMEN GÖREVİNİ EKSİKSİZ TAMAMLADI

Meki, "Gece" ile canlı kurtarmak için herkes gibi var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Enkazlar cam kırığı, çivi dolu. Köpek koku alınca heyecanlanıyor. Heyecanlanınca aramayı daha hızlı yapıyor. Patilerinin altı hep kesildi. İnanamadım, Allah güç verdi. Yan yan yürümesine rağmen tespit etti. O dayanıklılığı beni çok mutlu etti. Köpeğimle bir kez daha gurur duyuyorum. 'Bir can kurtaran tüm dünyadaki canlıları kurtarmış gibi' derler. Kokuya girdiği zaman tepkisini veriyor. Allah köpeğe bir güç verdi. 18 can, büyük bir başarı diye düşünüyorum."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.