Aranan 4 şahıs JASAT dedektiflerince yakalandı

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahsın peşine düştü.

Yapılan çalışmalarda “Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “Dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve “Yağma” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.