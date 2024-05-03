Beşiktaş tribününde ilginç istek

Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Beşiktaş tribününde ilginç istek
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırladığı maç öncesi ilginç görüntüler yaşandı.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Mücadele öncesi bir minik taraftarın açtığı pankart dikkatlerden kaçmadı.

Siyah Beyazlı taraftar Semih'e seslenirken "Semih abi bana formanı verir misin" pankartı açtı.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan; Salih; Ghezzal Rashica, Muçi, Muleka, Semih.

Rizespor: Tarık, Talha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich.

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