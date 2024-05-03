Beşiktaş tribününde ilginç istek

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Mücadele öncesi bir minik taraftarın açtığı pankart dikkatlerden kaçmadı.
Siyah Beyazlı taraftar Semih'e seslenirken "Semih abi bana formanı verir misin" pankartı açtı.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert; Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan; Salih; Ghezzal Rashica, Muçi, Muleka, Semih.
Rizespor: Tarık, Talha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich.
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