Aranan ve hapis cezası olan 3 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Aksaray’da aranan şahısların peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptığı çalışmayla aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

Aranan ve hapis cezası olan 3 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranması olan 3 şahsın peşine düştü. 3 ayrı şahsın bulunduğu 3 ayrı ikameti tespit eden JASAT dedektifleri yaptığı operasyonla “Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında “4 yıl 8 ay 25 gün” kesinleşmiş hapis cezası olan M.İ., “Hakaret” suçundan aranan ve hakkında “1 yıl 8 ay 24 gün” kesinleşmiş hapis cezası olan G.T. ve “Yağma” suçundan aranan ve hakkında “4 yıl 2 ay” kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor Kültür Sanat
Yöresel kilimler kent ekonomisini canlandırıyor
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı Siyaset
İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı Dünya
Güney Kore'de gökdelene tırmanan İngiliz, 72. katta polislerce gözaltına alındı
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor Kültür Sanat
Iğdırlı öğretmen hurdaları sanat eserine çeviriyor
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Güzel Günler ne zaman final yapacak? Güzel Günler final fragmanı yayınlandı mı?
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı Spor
Beşiktaş'a Kondogbia karşısında rakip çıktı
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi Güncel
İzmir vapurunda mide bulandıran görüntü: Genç kadın kimseye aldırış etmedi