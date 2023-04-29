Araplar'dan 14 Mayıs yorumu: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa Türkiye'ye gelmeyiz

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken Türkiye’ye yoğun bir şekilde göç eden, AKP sayesinde ev parasına vatandaş olma şansına erişen Araplar’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu korkusu sardı.



TamgaTürk’ün haberine göre, Twitter'da paylaşım yapan bir Arap, Kılıçdaroğlu'nu kastederek şunları söyledi:



"Erdoğan hakkında ne derseniz deyin ama bu Alevi muhalif aday kazanırsa o zaman işler kesinlikle Müslümanlar için daha da kötüye gidecektir. Ayrıca bu, pek çok kişinin Türkiye'ye taşınmak ve Türkiye'de yaşamak zorunda olduğu planları da büyük ölçüde etkileyecektir.



Erdoğan yönetimindeki sistem, yumuşak bir ‘dini’ güç olmasına, Türkiye'deki Müslümanlar için işler kolaylaşmasına ve çoğu sadece sembolik olsa da dinin daha görünür hale gelmesine rağmen laik olmaya devam ediyor. Ancak aşağıda da göreceğimiz gibi bu bile onlar için çok fazla.”

Tviti çok sayıda Arap beğenirken söz konusu kullanıcı, daha sonra tivitini kaldırdı.