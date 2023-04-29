Kılıçdaroğlu Financial Times'a konuştu. "Erdoğan'ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz Financial Times'a konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kılıçdaoğlu 14 Mayıs seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

“Türkiye'nin muhalefet lideri otokrasiye kayışı geri çevirmek istiyor” başlıklı haberde, Kılıçdaroğlu'nun kötüye giden ekonomiyi canlandırma ve gençler arasındaki büyük umutsuzluğu sonlandırma sözü verdiği belirtildi. Haberde, Kılıçdaroğlu'nun “Erdoğan'ın seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz” dediği ileri sürüldü

Türkiye'deki Kamu kurumlarını yeniden inşa edeceklerini ve Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı sonlandıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu "önceliklerimiz ekonomi ve demokrasi olacaktır" dedi. Türkiye'nin Erdoğan'lı bir beş yıla daha katlanamayacağını belirten Kılıçdaroğlu'nun hedefinde TCMB başkanı da vardı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Financial Times'daki haberde, Erdoğan'ın bugüne kadarki en zorlu seçimi olduğu ifade edildi.

14 Mayısla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, seçimlerin adil olmayacağını düşündüğünü, Yüksek Seçim Kurulu'na da güvenmediklerini, ancak sandıkları koruyacaklarını söyledi. Seçilmesi halinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarının gerçek boyutunu belirlemenin zaman alacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hükümet verilerine şüpheyle yaklaştıklarını kaydederek “Devletin ekonomi kurumlarının, özellikle de Merkez Bankası'nın güvenilirliğini yeniden tesis etmek çok önemli. Öncelikle yurt içinde ve yurt dışında finans çevrelerine güven verecek bir Merkez Bankası Başkanı atamak gerek” diye konuştu.

Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yabancı yatırımı getirme sözüne de dikkat çekildi. “Kamu kurumları her açıdan yatırımcıların güvenliğini temin etmeli” diyen CHP lideri, kendi iktidarlarında AB ile üyelik görüşmelerini yeninden canlandıracaklarını ifade etti.