Aras Bulut İynemli'nin abisi gözaltına alındı. Evinden çıkanlar şok etti

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Aras Bulut İynemli'nin abisi gözaltına alındı. Evinden çıkanlar şok etti

Oyuncu Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin, kendisine şiddet uyguladığı ve evde uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Sadece içici olduğunu belirterek evdeki 109.5 gram uyuşturucu maddeyi polise teslim eden İynemli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beşiktaş'ta 21 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda, oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin, eşi Eda İynemli ile yaşadığı tartışma karakola bitti.

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Eda İynemli'nin iddiasına göre, çiftin arasındaki tartışmanın büyümesinin ardından Orçun İynemli, eşine şiddet uyguladı. Bunun üzerine polise haber veren Eda İynemli, oyuncu eşinden şikayetçi oldu. Buna karşılık olarak Orçun İynemli de, kendisinin de şiddete uğradığını belirterek Eda İynemli'den şikayetçi oldu. Birbirinden şikayetçi olan çift ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Olaydan bir gün sonra çift arasında tekrar tartışma yaşandı. Eda İynemli'nin, eşinden şiddet gördüğü yönünde yaptığı ihbarın ardından çiftin yaşadığı eve polis ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2023-10-26-at-17-05-57-2.jpegEda İynemli, eve gelen polislere, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etti.

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Oyuncu Orçun İynemli, uyuşturucu yetiştirmediğini, kendisinin sadece içici olduğunu belirterek evde bulunan 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu polise teslim etti.

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Gözaltına alınan Orçun İynemli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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