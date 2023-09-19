Aras Kargo, spor kulübü kurdu

Aras Kargo, A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Erkek Voleybol Takımı A Milli Erkek Futbol Takımı, eMilli Takım ve farklı renklerdeki futbol kulüplerine desteklerinin ardından daha da ileri giderek Aras Kargo Spor Kulübü’nü kurdu. İzmir merkezli takım, önümüzdeki sezon TVF Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek.

Aras Kargo Spor Kulübü’nün lansmanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo’dan Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras, Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo Spor Kulübü Baş Antrenörü Suphi Doğancı, teknik ekip ve takım oyuncularının yanı sıra spor ve basın dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Lansmanda konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın “2004 yılından beri Türk sporunu, her sahada her renkte destekliyoruz. Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu seviyoruz. Şimdi ise sektördeki lider kimliğimiz ile Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ile spor kulübü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Hedefimiz, milli takımlar seviyesinde ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takıma sadık bir taraftara sahip olmak ve sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmak. Takımımıza ve teknik ekibimize yeni sezonda başarılar diliyor, herkesi maçlarımıza bekliyoruz” açıklamasını yaptı.