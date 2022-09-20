20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı

Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı

Araştırmacıların açıklaması korkuttu. Yapılan araştırmaya göre; gece geç saatlere kadar uyanık kalanların kalp ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:26
Takip Et

Araştırmacıların açıklaması korkuttu. Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı

Bilim insanları gece geç saatlere kadar uyanık kalanları uyardı
+
Aa
-

Bilim insanları, erken yatan insanların bünyelerinin bir enerji kaynağı olarak yağı daha fazla kullandığını ve genellikle daha geç uyuyanlara göre gün içinde daha aktif olduklarını dile getirdi.

Çalışmada yer alan Prof Steven Malin ve ekibi; 51 obez orta yaşlı yetişkini, uyku ve aktivite alışkanlıklarına ilişkin bir ankete verdikleri yanıtlara bağlı olarak erken uyuyanlar ve gece kuşları olarak ayırdığı bildirildi.

Gönüllülerin bir hafta boyunca aktivite modellerini izlendi ve vücutları dinlenirken veya bir koşu bandında egzersiz yaparken test edildiği vurgulandı.
Çalışmalar, vücutlarının enerji için daha az yağ yakabileceğinden, gece geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin, kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini ifade etti.

SİRKADİYEN RİTİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma ekibi, gece erken yatan kişilerin insülin hormonunun kan seviyelerine nasıl daha duyarlı olduğunu ve hem dinlenme hem de egzersiz sırasında gece geç yatan kişilere göre daha fazla yağ yaktıklarını gözlemledi. Gece kuşları insüline daha az duyarlı oldukları gibi vücutları bir enerji kaynağı olarak yağ yerine karbonhidratları tercih ediyordu.

Malin, iki grupta metabolizma farklılıklarının neden görüldüğünün net olmadığını söyledi, ancak insanların vücut saatlerini yöneten sirkadiyen ritimlerde bir uyumsuzluk olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu ifade etti:

Çalışma vardiyalı çalışma sisteminin sağlığa zararlarını da yeniden gündeme getiriyor. Malin, “Doğayla uyumsuz bir zamanlama düzenini teşvik edersek, sağlık riskleri artabilir” dedi.

“Eğer bir kişi gece kuşu ise, geç yatmayı tercih edebilir, ancak yine de işe gitmek veya çocuk bakmak için erken kalkmak zorunda kalıyorsa, bu onu vücut saatiyle uyumsuz olmaya zorlayabilir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.