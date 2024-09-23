Arazöz yamaca devrildi; 3 yaralı

Kumluca'ya bağlı Karacaağaç Mahallesi Ballık mevkiinde bugün saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Emre A.'nın kullandığı 07 V 3942 plakalı A120 kodlu arazöz, virajı alamayınca yamaca devrildi. Kazayı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan 3 orman işçisi yaralandı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri vatandaşların da yardımıyla işçileri araçtan çıkardı. Yaralı işçilerin 2'si Kumluca Devlet Hastanesi'ne, parmağı kopan bir işçi ise ilçede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Arazözün ilçeye bağlı Güzören Mahallesi Karaşar mevkiindeki Orman Yangınları İlk Müdahale Merkezi'nden Karacaören Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. (DHA)

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)-