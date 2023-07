Arda Güler abartılmış bir velet mi: Ünlü spor yazarından çarpıcı tespit

Daha önce Arda Turan’ın Barcelona’ya transferi sonrası yazdığı “Arda lambadaki cin” yazısıyla dikkatleri üzerine çeken Jimenez’den yine gündem yaratan bir eleştiri yazısı geldi.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler hakkında çarpıcı bir yazı kaleme alan Ruben Jimenez’in “Yeni Messi mi? Abartılmış bir velet mi” başlıklı değerlendirmesi gündem oldu.

İŞTE JIMENEZ’iN ARDA GÜLER YAZISI:

Ne zaman bir oyuncuyla anlaşmak için Madrid-Barça savaşı çıksa , aynı şey benim de başıma geliyor.

Ne tür bir nöral bağlantının beni doğrudan Karembeu'ya ithafen 'La Parodia Nacional'dan yedi ya da sekiz yaşındayken o pembe dizinin tarihlerine göre duymuş olmam gereken bir şarkıya götürdüğünü bilmiyorum . Yağmur yağdı, ha. Pekala, hiçbir şey, Barça ve Madrid bir oyuncu için kavga eder etmez, Oh Karembeu Karembeu / nasıl paranı seversin / bugün merengue, yarın culé / Oh Karembeu Karembeu. Ve Arda Güler yine play tuşuna bastı.

Bu hafta çocuğun Schrödinger'in Arda Güler olduğu bir dönem vardı . Türk, aynı zamanda, iyi donanımlı bir kafaya ve geleceği hakkında net fikirlere sahip yeni Messi ve futbolda hiçbir değeri olmayacak ve iki durosa satılan abartılmış bir veletti. Elbette her şey, sonunda sizin takımınıza imza atıp atmayacağına bağlıydı.

Gerçek şu ki, çocuğun son derece zeki olup olmadığını ve gelecekte altı Ballon d'Or kazananı mı yoksa tam tersi mi olduğunu bilmiyoruz ancak karar onun beyaz mı yoksa Barcelona mı giyeceğine bağlı olmamalı. Çünkü bir aptal gibi görünüp 18 yaşındaki bir çocuğa zarar vermesini dileyebilirsin ya da bunu mizahla karşılayabilir ve Twitter'ın ne olduğunu , eğlenmek ve görünüşe göre oyuncuları keşfetmek için bir yer olduğunu anlayabilirsin.

Ancelotti'ye "Bu çocuğu imzalayabiliriz" dediklerinde gönderilen videonun hepimizin gördüğü videonun aynısı olduğuna inanıyorum . Zaten bilinen 'Arda Güler videosu'. Elon Musk birkaç hafta önce Twitter'ı yüklemiş olsaydı, Real Madrid Arda Güler'i asla imzalamayacaktı. Ya da eğer. Kesinlikle evet. Ama gerçek şu ki çok daha sıkıcı olurdu.

Arda Güler hakkında bildiklerimiz, ne yazık ki sunumun çevirmeni için Türkçe'yi çok hızlı konuşması ve başarmak için acele etmesi. Zamanından önce sahneye çıktığı için değil, ki bu da (Florentino'ya eşlik eden görüntü muhteşem), ama imzalamak için Madrid'e transfer olması talebi için. Hiçbir yere kiralık gitmeyeceğini , onu istiyorlarsa ilk takım için olduğunu ve istemiyorlarsa onu rahatsız etmemeleri gerektiğini söyledi. Bu, okuldan eve gelmek, annenin sana ekmeği al ve ona söylemeni söylemesine benzer bir meydan okuma. "Hayır, sen ekmek almaya git." Blöf mü bilmiyoruz ama işe yaradı. Tutum çocukta eksik değildir.