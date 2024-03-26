Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? İspanyollar açıkladı

Kaynak: Milliyet
Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? İspanyollar açıkladı
İspanya'dan flaş bir Arda Güler iddiası geldi. Arda Güler için Alman devi Bayern Münih'in harekete geçtiği ileri sürüldü.

İspanya'nın Real Madrid takımında beklediğini bulamayan ve yeteri kadar oynamadığı için şikayetçi olan Arda Güler'le ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi.

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonustan oluşan bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Ancak 19 yaşındaki futbolcu kadroda yer bulmakta zorlandı.

İspanyol basınından Defensa Central’da yer alan bir habere göre Arda Güler'e Alman devi Bayern Münih talip oldu.

Habere göre Bayern Münih, bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

Transferin gerçekleşmesi halinde bonservis bedelinin yüzde 20'sini sözleşme gereği Fenerbahçe alacak.

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