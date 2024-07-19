Arda Güler dördünü birden kovdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler dördünü birden kovdu

Yeni sezon öncesi yanındaki insanları değiştiren Arda Güler Türkiye'den yanında götürdüğü 4 kişi ile yollarını ayırdı.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performans ile herkesi büyüleyen milli yıldızımız Arda Güler iyice hırslandı.

Arda Güler’in bu hırsından etkilenen Eflatun Beyazlılar Milan’dan gelen teklifi reddederken Carlo Ancelotti Kroos’un görevlerini Arda Güler’e devretti.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA KARARLI"

Duyulan güven karşısında kendini ispatlamaya kararlı olan yıldız futbolcu için İspanyol basınında çıkan haberlerde "Arda Güler, gelecek sezon için geleceğini tamamen değiştirmekten sorumlu ilk kişi. Türk oyuncu Real Madrid'in kapısını çalmak ve ilk günden beri istediğini elde etmek için her zamankinden daha kararlı. A takımda ilk 11'i istiyor. Bu yüzden, kulüpteki tüm gelişim planını güçlü bir şekilde değiştiriyor." denildi.

4 KİŞİYİ KOVDU

İspanyol gazeteci Naninho'nun paylaşımına göre ise bu yolda yanındaki insanları da değiştiren Arda Güler İspanya’ya ilk gittiğinde yanında götürdüğü 6 kişinin dördü ile yollarını ayırdı.

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