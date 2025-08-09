Arda Güler için dev teklif! Yok böyle rakam: Xabi Alonso ışık hızıyla cevap verdi

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ayrılışının ardından kendini buldu. Milli futbolcu, Xabi Alonso'nun gelişiyle beraber ayrılık düşüncesini kafasından sildi ve takımda kalmaya karar verdi.



Arda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir kez daha taraftarların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

ARDA GÜLER İÇİN GELEN DEV TEKLİFİ XABI ALONSO REDDETTİRDİ

Defensa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid, Xabi Alonso'nun kararı doğrultusunda yaz transfer döneminde Arda Güler için gelen 50 milyon euroluk teklifi reddetti.

Genç yetenek, yeni hocası Xabi Alonso tarafından verilen süre içerisinde takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in 45 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

