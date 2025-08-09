Süper Lig'de büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atıyor

Emre Mor için transferde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak tamamlayan milli oyuncu, sezonun bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Teknik direktör Jose Moruniho'nun planları arasında yer almayan Emre Mor, Süper Lig'in bir diğer devine transfer oluyor.

Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular

EMRE MOR FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Emre Mor, hem Jose Mourinho hem de yönetim tarafından Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edildi. Sarı-lacivertliler ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Karadeniz ekibine gidiyor.

Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!

Beşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandı

EMRE MOR TRABZONSPOR'A DOĞRU

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de artık ayrılığı an meselesi olan Emre Mor, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Trabzonspor'a transfer olmak üzere. Bordo-mavililerin, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Emre Mor'un da Trabzon'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılmasının planlandığı vurgulandı.

Ayrıca Fatih Tekke'nin de Emre Mor'u yakından takip ettiği ve milli futbolcuyu kadroda görmek istediği aktarıldı.

Jose Moruinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!

Galatasaray'ın kalede artık tek hedefi var!

Trabzonspor'a Arjantinli 10 numara!