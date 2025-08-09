Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular

Suudi Arabistan'da kariyerine devam eden Sadio Mane'nin takımdan ayrılığı gündeme gelmişti. Daha önce ismi Süper Lig devleriyle anılan Sadio Mane için bu kez somut adımların atılacağı ve yıldız oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar

Uzun süredir Suudi Arabistan'da top koşturan Sadio Mane, buradaki kariyerini sonlandırabilir. Yıldız futbolcu, yeniden Avrupa'ya dönmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendirmesi beklenen Sadio Mane, Süper Lig devine transfer olabilir.

SADIO MANE BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sadio Mane için Süper Lig'den talip var. Kanat oyuncusu arayışında olan Beşiktaş, Senegalli futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Sadio Mane'nin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Takımların yakın zamanda görüşmelere başlaması ve transfere nokta koymasının beklendiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önermeyi planladığı ve Arabistan ekibinin ise bonservis beklentisinin 7-8 milyon euro civarında olduğu bilgisine haberde yer verildi.

SADIO MANE 93 MAÇA ÇIKTI

Sadio Mane, Al Nassr formasıyla şimdiye kadar 93 resmi karşılaşmada boy gösterdi. 33 yaşındaki Senegalli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 37 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

Öte yandan Sadio Mane'nin Arap ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına sona eriyor.

