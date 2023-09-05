Arda Güler maça çıkmadan talibi çıktı. Real Madrid kararını verdi

La Liga ekiplerinden Real Betis Arda Güler için Real Madrid'e ilk 11 garantili kiralama teklifinde bulundu.

Arda Güler maça çıkmadan talibi çıktı. Real Madrid kararını verdi

Fenerbahçe’de gösterdiği performans sonrası rekor bir ücretle İspanya devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’e daha maça çıkmadan talip çıktı.

İLK 11 GARANTİLİ KİRALAMA TEKLİFİ
La Liga ekiplerinden Real Betis 18 yaşındaki futbolcuyu ilk 11 garantili kiralama teklifinde bulundu.

ANCELOTTI TRANSFERİ VETO ETTİ
Arda Güler ile takıma katıldığı günden bu yana yakından ilgilenen Teknik Direktör Carlo Ancelotti genç yıldızın takımdan ayrılmasını veto ettiği için bu teklif reddedildi.

EYLÜL AYININ SONUNDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Diz sakatlığı yaşayan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Genç futbolcunun, eylül ayının sonuna doğru forma şansı bulması bekleniyor.

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