Köpek sürüsü 72 yaşındaki kadını parçalayarak öldürdü. Hindistan'da ineklerin Türkiye'de köpeklerin dokunulmazlığı var

Kaynak: İHA
Köpek sürüsü 72 yaşındaki kadını parçalayarak öldürdü. Hindistan'da ineklerin Türkiye'de köpeklerin dokunulmazlığı var
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, soğan toplarken 72 yaşındaki yaşlı bir kadın, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Bu olay sonrasında, "Hindistan’da ineklerin Türkiye’de köpeklerin dokunulmazlığı var" yorumu yapıldı.

Adana'daki bu üzücü olay, İmamoğlu'na bağlı Ayvalı köyünde sabah erken saatlerde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan, soğan başağı toplamak amacıyla tarlasına gittiği bildirildi.

Kısa bir süre içinde, sahipsiz köpekler Arısan'a saldırmaya başladı.

Köpeklerden kaçamayan Arısan, yaklaşık yirmi dakika süren saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Tarlanın sahibi tarafından bulunan Arısan'ın bedeni, olay yerine çağrılan ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna, sonra da Adana Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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