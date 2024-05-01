Köpek sürüsü 72 yaşındaki kadını parçalayarak öldürdü. Hindistan'da ineklerin Türkiye'de köpeklerin dokunulmazlığı var

Adana'daki bu üzücü olay, İmamoğlu'na bağlı Ayvalı köyünde sabah erken saatlerde gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan, soğan başağı toplamak amacıyla tarlasına gittiği bildirildi.
Kısa bir süre içinde, sahipsiz köpekler Arısan'a saldırmaya başladı.
Köpeklerden kaçamayan Arısan, yaklaşık yirmi dakika süren saldırı sonucunda ağır yaralandı.
Tarlanın sahibi tarafından bulunan Arısan'ın bedeni, olay yerine çağrılan ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna, sonra da Adana Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İlgili Haberler