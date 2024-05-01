Köpek sürüsü 72 yaşındaki kadını parçalayarak öldürdü. Hindistan'da ineklerin Türkiye'de köpeklerin dokunulmazlığı var

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, soğan toplarken 72 yaşındaki yaşlı bir kadın, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Bu olay sonrasında, "Hindistan’da ineklerin Türkiye’de köpeklerin dokunulmazlığı var" yorumu yapıldı.