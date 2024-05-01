Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi müjde

Kaynak: İHA
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi müjde
Sivasspor’da sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj çalışmalara başladı.

aw194379-01.jpg

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

aw194379-02.jpg

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

İlgili Haberler
Yunus Akgün kahroldu
Şike operasyonunda gözaltı kararı. Bir teknik direktör bir kaleci
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı
Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu
Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu
Krunic her şeyi itiraf etti
Krunic her şeyi itiraf etti
TFF'den zehir zemberek açıklama. Resti çekti
TFF'den zehir zemberek açıklama. Resti çekti
Süper Lig'in yıldızından akıl almaz hareket. Cehalet mi delilik mi? Bir de yıllık 3.5 milyon euro alıyor
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı
Recep Çınar Konyaspor'daki eski defterleri açtı. Ali Çamdalı meselesini 6 yıl sonra yeniden ortaya çıkardı
Hasan Arat'tan Almanya'ya çıkarma. Mario Gomez sürprizi
Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası programı belli oldu
Son Haberler
Mine Tugay eksi 15 derecede göle girdi. 'Denemezsem olmazdı' dedi Magazin
Mine Tugay eksi 15 derecede göle girdi. 'Denemezsem olmazdı' dedi
Tekirdağ'da jandarma suçlulara göz açtırmıyor Yerel Haberler
Tekirdağ'da jandarma suçlulara göz açtırmıyor
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı Gündem
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak? Gündem
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?
Starbucks bilançosu boykot etkisinde Ekonomi
Starbucks bilançosu boykot etkisinde
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor Spor
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat Ekonomi
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat