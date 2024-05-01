Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi müjde

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.