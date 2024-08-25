Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ancelotti Arda Güler'i neden ilk 11'de oynattığını açıkladı

Real Madrid'in, Real Valladolid'i 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında Real Valladolid'e karşı 3-0 galip geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı, 69 dakika sahada kaldı. Genç yıldızın performansı maç sonunda gündem oldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Jude Bellingham'ın yerine neden 11'de Arda Güler'i oynattığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı. Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz."

İtalyan teknik adam, Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını, Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Diğer yandan Ancelotti, takımın ilk golünü atarak maçı Real Madrid için kolaylaştıran Federico Valverde'nin serbest vuruşu kullanması için saha kenarında ısrarcı olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "O bu tip vuruşlarda çok etkili ve onu kullanmamız gerekir. Serbest vuruşlarda gol atmak çok zordur ama o çok iyiydi." cevabını verdi.

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