Arda Güler oyuna girdi Real Madrid Atletico Madrid'i devirdi. 8 gollü çılgın derbi

İspanya Kral Kupası yarı finali nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki maçın skoru uzatmalarda belirlendi.

Karşılaşmanın normal süresi 3-3 tamamlandı. Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal attı.

Atletico Madrid'in golleri ise 7. dakikada Hermoso, 37. dakikada Griezmann ve 78. dakikada Rudiger'den (Kendi kalesine) geldi.

Normal süre 3-3 bitince uzatmalara geçildi.

Maçın 112. dakikasında Arda Güler oyuna girdi.

Son dakikalara doğru baskısını artıran Real Madrid, 116. dakikada Savic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 120+3'te de Brahim Diaz skoru ilan eden golü attı.

Rakibini 5-3 yenen Real Madrid bu galibiyetle finale kaldı.