Rus güzeli karşısında gören Arda Güler'in eli ayağı birbirine dolaştı. Boş bardağı kafasına dikti

İspanya Kral Kupası için Suudi Arabistan'da olan Real Madrid, imza günü düzenledi.

Etkinliğe Ronaldo hayranlığı ile tanınan ve yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada fenomen olan Rus güzel Svetlena Alekseeva da katıldı.

Soluğu Arda Turan'ın yanında alan Rus kadın, birlikte paylaşım yapmak istedi. Bu sırada çok heyecanlanan Arda, önündeki bardağı kafasına dikti.

Ancak bardak boştu. Bunu gören Svetlena Alekseeva anı görüntüledikten sonra altına şu notu düşerek paylaştı:

"We need more tea (Biraz daha çaya ihtiyacımız var)"