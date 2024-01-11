Arda Güler'in gözleri doldu. Maç sonu itiraf etti

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Arda Güler'in gözleri doldu. Maç sonu itiraf etti
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Atletico Madrid'i 5-3 yenerek Süper Kupa finaline çıktığı maç sonrası duygusal anlar yaşadı.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Madrid derbisinde Atletico Madrid'le karşılaşan Real Madrid Riyad'da gülen taraf oldu.

Normal süresi 3-3 biten maçta uzatmalarda galibiyeti Real Madrid elde etti.

Finalde Barcelona - Osasuna maçının galibiyle mücadele edecek olan Real Madrid, kupayı kazanmak istiyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 112. dakikada oyuna dahil oldu.

Arda, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ilk kupa maçımı oynadım. Çok mutluyum. Real Madrid'de harika bir ortam var. Sakatlıktan sonra hocam bana güven duydu ve oynattı. Bana çok destek olan Türkiye'ye teşekkür ediyorum.

Güzel günler göreceğiz. Finalde kim gelirse gelsin, kupayı almak istiyoruz. Hayalim daha yeni başlıyor. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım bu takımın bir parçası olmaya devam ederim." dedi.

Arda, milli takımı da unutmadı. Ay Yıldızlı formayı ve Türkiye'yi özleiğini dile getiren Arda, "Milli takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. EURO 2024'te güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Arda'ya övgüler yağdırdı. Deneyimli teknik adam "Arda, sol ayaklı güçlü bir yetenek. Güçlü bir karakteri de var. Çizgiler arasında çok iyi paslar verebiliyor. Yetenek işi genetiktir. Anne ve babasına bu genden dolayı minnettarız" dedi.

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