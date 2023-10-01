Arda Güler Real Madrid'e pahalıya patladı. Sakatlık maliyeti belli oldu

Yaz döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, İspanyol kulübüne sakatlık maliyeti belli oldu.

Skorer'de yer alan habere göre; Real Madrid’e transferinin ardından art arda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle yeni takımında bir türlü formayla tanışamayan Arda Güler ile ilgili maliyet hesabı yapıldı.

Menisküs sorununu atlattıktan sonra bu kez kas sakatlığı geçiren genç futbolcu için Soy Madridista internet sitesinde ‘Real Madrid, Arda Güler’le bakın ne kadar para kaybetti’ başlıklı bir haber yayınlandı.

Arda Güler’in eflatun-beyazlılardaki haftalık maaşının 100 bin Euro dolayında olduğu vurgulandı.

Temmuz başında sözleşme imzalayan yetenekli orta saha oyuncusu için aradan geçen 12 haftada kulübün ödediği rakam, 1 milyon 200 bin Euro olarak gösterildi,

‘Arda Güler’in en geç 20 Ekim’de döneceğini kabul edersek, toplamda 15 hafta için bu miktar 1.5 milyon Euro'ya çıkacak’ hesaplaması yapıldı.