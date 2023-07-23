Arda Güler sakatlandı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçen sezon gösterdiği performansla Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe’den Real Madrid’e rekor bir ücretle transfer olan Arda Güler hakkında şok bir gelişme yaşandı.

MİLAN KARŞISINDA FORMA GİYEMEYEBİLİR

İspanya basınından Marca gazetesinin haberine göre, özel bir turnuva için ABD'de kamp yapan Real Madrid'de Arda Güler ayağından hafif bir sakatlık geçirdi ve ağrıları nedeniyle son antremanda yer almadı. Haberde ayrıca Arda’nın 24 Temmuz Pazartesi günü Milan ile oynanacak maçta forma giymesinin riskli olduğu ifade edildi.