Arda Güler ve Duru Nayman ilk kez kameralar karşısında. Aşk dolu bakışları dikkat çekti

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Arda Güler ve Duru Nayman ilk kez kameralar karşısında. Aşk dolu bakışları dikkat çekti

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Thibaut Courtois belgeselinin galasına voleybolcu sevgilisi Duru Nayman ile katıldı. İlk kez kameraların karşısına geçen çift, sevgi dolu anlarıyla dikkat çekti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Thibaut Courtois belgeselinin gala gecesine voleybolcu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte katıldı.

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Güler’in heyecanı ve Nayman’ın Güler’e sevgi dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. 4 bölümlük belgesel dizisi "Courtois: The Return of the Number 1", 20 Eylül itibariyle Amazon Prime'da gösterime girdi.

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Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın kariyerini anlatan belgeselin galası Madrid'de yapıldı.

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Geceye katılan isimlerden biri de Real Madrid'in genç yıldızı, milli futbolcumuz Arda Güler oldu. Arda Güler, belgeselin galasına sevgilisi Duru Nayman ile birlikte katıldı.

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İlk kez kameraların karşısına geçen çift, birbirine sarılarak poz verdi.

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Görüntülerde, Güler’in heyecanı ve Nayman’ın Güler’e sevgi dolu bakışları dikkat çekti.

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ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da doğdu. 18 yaşında olan genç futbolcu, 9 yaşında futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Arda Güler nereye sevgilisi orayaArda Güler nereye sevgilisi oraya

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14 yaşında Fenerbahçe'nin dikkatini çekerek altyapı kadrosuna dahil edildi. 2019’da Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Güler, 2 yıl sonra U19 takımına dahil edildi. 2021’in Temmuz ayında A takıma yükselen genç futbolcu, sol ayağına hakim oluşuyla dikkat çekiyor.

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Süper Lig’in 2017 - 2018 sezonunda top toplayıcı olarak görev yapan Arda Güler, futbol yeteneği ile başarı yolundaki basamakları hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyor.

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2019’un Şubat ayında Fenerbahçe tarafından Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen Arda Güler, sergilediği göz alıcı performansla Avrupa futbol arenasında da adından söz ettirmeyi başardı.

Arda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktıArda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktı

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Futbol serüvenine top toplayıcı olarak başlayan genç futbolcu, 5 yıl sonra Real Madrid’e transfer olarak Avrupa sahnesine çıktı.

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