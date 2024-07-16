Arda Güler sevgilisiyle Türkiye'ye tatile geldi

Düzenleme: Cemile Balcı
Arda Güler sevgilisiyle Türkiye'ye tatile geldi

EURO 2024’te A Milli Takım’da gösterdiği mücadeleyle adından söz ettiren yıldız futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum’a tatile geldi.

Son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir performans sergileyerek herkesi kendisine hayran bıraktı.

Başarıları kadar özel hayatı da merak edilen Güler, Avrupa Şampiyonası sonrasında Türkiye'ye döndü ve sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'u tercih etti.

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Bodrum'da tatil yaparken sevgilisi Duru Nayman ve arkadaşları da ona eşlik etti. Arda Güler ve sevgilisi, Bodrum'da voleybol oynarken görüntülendi.

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Vatandaşlar, Arda Güler'i görür görmez telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Yıldız futbolcunun voleybol oynadığı anlarda, çevresinde pek çok izleyici toplandı ve herkes hayranlıkla onu izledi.

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DURU NAYMAN KİMDİR?

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da sporcu. 1 Şubat 2005'te İstanbul'da doğan Nayman, kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor. 8 yaşındaki Nayman, daha öncesinde Fenerbahçe'de oynamıştı.

Arda Güler ve Duru Nayman'ın birlikte paylaştığı fotoğraflar ise yüz binlerce beğeni alıyor.

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