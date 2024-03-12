Arda Güler'i korumasına aldı 'Ramazan'da hocası olacak'

İspanya'da Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, İspanya basınında manşetlerden inmiyor.

Takımının Celta Vigo ile oynadığı maçta nefis bir gol atan Arda Güler, arkadaşlarının da gözdesi oldu.

Arda Güler'le ilgili Marca gazetesinde çok çarpıcı bir yorum haber yer aldı.

Yazıdan öne çıkan bölümler şöyle:

- Bernabeu'yu çılgına çeviren ve takımın genç oyuncuya duyduğu sevgiyi de gösteren bir gol. İlginçtir ki, Türk oyuncu, onunla birlikte koşan tüm takım kutlama yapmasına rağmen aralarında en soğuk olanıydı. Valdebebas içinden söylenenlere göre her geçen gün daha fazla açılsa da Arda, çok utangaç bir insan. Ancak, Real Madrid'de attığı ilk gol gibi asla unutamayacağı bir olayda bile duygusunu dışarıya belli etmese de daha sonra çevresindekilere itiraf ettiği gibi, içten içe çok heyecanlıydı.

- Soyunma odasına vardığında, takım arkadaşları genç Türk için bir parti daha hazırladı. Oyuncular geçen süreç boyunca çocuğun acı çektiğini gördüler ve bu yüzden kendilerini ona adadılar. Belki de Vinicius'un ilk golünden bu yana benzer bir şey yaşanmadı, ancak bu durumda Arda'nın herkesin sevgisini kazanmak için daha fazla zamanı oldu.

- Arda Güler meslektaşlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve her gün çalışan çok sabit disiplinli bir çocuk. Madrid'e geldiğinde Rodrygo'ya uygulanan plana çok benzer bir plan uygulandı, o da fiziksel düzeyde bir futbolcuydu ve meyvelerini vermeye başladı: DNA'sında zayıf ve kırılgan bir oyuncu olmasına rağmen fiziksel olarak toparlandı. Madrid'deki başlangıcı sakatlıklar nedeniyle zor oldu ama artık kendini göstermeye başladı ve Casa Blanca'dakiler onun Bernabeu'da başarılı olabileceğine inanmaya devam ediyor. Onu kendisine sunulan meydan okumaya hazır görüyorlar: Real Madrid’de kendine bir yer kazanmak. Çünkü onda büyük bir hırs var.

- Arda Güler için şimdi özel bir dönem başlıyor. İbadet eden bir Müslüman olarak Ramazan ayına başladı ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan bu oruç dönemini nasıl yöneteceğini hep birlikte göreceğiz. Bu konuda kuşkusuz soyunma odasında diğer birçok sporcu gibi onu iyi yönlendirecek iyi bir hocası var ve o da Antonio Rüdiger'den başkası değil.

