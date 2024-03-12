Ali Koç patlayacak

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor maçının ardından Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Selahattin Baki, Başkan Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Baki, "Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak" demişti.

Başkan Ali Koç'un; Galatasaray, TFF ve hakemler ile ilgili sert açıklamalar yapması beklenen basın toplantısının tarihi ve saati netleşti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ali Y. Koç'un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15'te başlayacaktır."