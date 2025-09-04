Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Jude Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle forma giyememesini de fırsata çeviren milli futbolcu, ilk 11'in değişilmez isimlerinden oldu. Ancak Arda Güler için işler tersine dönebilir.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ŞOK!

Bellingham'ın dönüşü sonrası Mastantuono ve Arda Güler'in formasının tehlikede olduğu konuşuluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Bu söylentilerin ardından Arda Güler soluğu Xabi Alonso'nun yanında aldı.

Alonso ile toplantı yapan Arda Güler'in yedek kalacağı ile ilgili dedikoduları hocasına sorduğu ifade edildi. Görüşmede Alonso'nun milli futbolcuya bu durumun mümkün olduğunu ve yedek kalabileceğini belirttiği aktarıldı.

ARDA GÜLER 9 MAÇA ÇIKTI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 9 resmi maçta sahaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol ve 3 asist üretmeyi başardı.

