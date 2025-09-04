Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.- 2003 doğumlu Yusuf, +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Edin Terzic kabul etti: İşbaşı yapacağı tarih bile belli oldu

Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

22 yaşındaki gurbetçi oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzatılacak ve düzenli oynayacağı bir kulübe kiralanacak.



Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi