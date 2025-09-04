Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da kadro planlaması devam ediyor. Cimbom, büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i bir başka takıma kiralamanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.- 2003 doğumlu Yusuf, +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

yusuf-demir-galatasaray-1726489061-148166.jpg

22 yaşındaki gurbetçi oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzatılacak ve düzenli oynayacağı bir kulübe kiralanacak.

Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

