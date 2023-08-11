Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını açıkladı.

Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı. Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve konservatif tedavi ya da ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem" ifadelerini kullandı.

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