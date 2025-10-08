Real Madrid'de Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte kilit isimlerden biri haline geldi. Milli futbolcunun performansı tüm Avrupa'da ses getirirken, İspanyol basınında gelecek yıl yaşanabilecek bir ihtimal gündeme getirildi.

ARDA GÜLER YERİNE NICO PAZ İDDİASI!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Como'ya 6 milyon euroya gönderdiği Nico Paz'ı gelecek yıl kadrosuna tekrardan katabilir. 10 milyon euroluk geri alma opsiyonu bulunan futbolcunun Real Madrid'e imza attığı an doğrudan Arda Güler için bir tehdit olacağı kaydedildi.

Arda Güler ve Nico Paz'ın sezon sonuna kadar performanslarının izleneceği ifade edilirken, Xabi Alonso'nun Nico Paz'ı istemesi durumunda Arda Güler'i feda edeceği belirtildi.