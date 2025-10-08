2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Medicana ile V.Bank takımları bugün Ankara'da saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler 2 oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Dev maç öncesi Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! - Resim : 2

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle; Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır" denildi.

