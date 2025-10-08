Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine yeniden dönebilir. Son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran Volkan Demirel, Süper Lig ekibiyle anılmaya başlandı.

VOLKAN DEMİREL İÇİN FENERBAHÇE SESLERİ VARDI

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel'in, Domenico Tedesco'nun olası ayrılığında başkan Sadettin Saran'ın listesinde ilk yer aldığı iddia edilen Demirel, için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Volkan Demirel, Süper Lig'in sarı-kırmızılı ekibinin başına geçebilir.

VOLKAN DEMİREL KAYSERİSPOR'UN RADARINDA

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı. Kulüpte yeni hoca arayışları sürerken, Volkan Demirel'in ismi gündeme geldi. Demirel'in Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendiği ve yönetime önerildiği kaydedildi.