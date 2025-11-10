Ukrayna Premier Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk sahasında SK Poltava ile karşı karşıya geldi. Farklı bir galibiyete imza atan Arda Turan ekibi maçı 7-1 kazandı.

Shaktar Donetsk’e galibiyeti getiren golleri Marlon Gomes, Pedrinho, Eguinaldo, Oleh Ocheretko, Newerton, Yukhym Konoplia ve Vadym Pidlepych (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Denis Galenkov’dan geldi.

8 gollü mücadelenin ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Turan'ın sözlerinden öne çıkanlar;

'TAKIMIN VERDİĞİ TEPKİDEN MEMNUNUM'

"Takımımı hak edilmiş bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum ve oyuncularımı kutluyorum. Zorlu bir dönemdi, 23 günde farklı kulvarlarda 7 maç. Bunun yanı sıra uzun deplasmanlar ve zaman zaman sakatlıklar oldu. Bu dönem gerçekten yoğundu. Takımın hayal kırıklığı yaratan sonuçlara verdiği tepkiden son derece memnunum."

'TEK SORUN...'

"Tek sorun, bazı anlarda biraz daha dikkatli olabileceğimizi düşünmem. İkinci yarının başında, yediğimiz bir golün ardından toparlanma şansımız oldu. Bu, son zamanlarda kaybettiğimiz hava toplarının ardından ikinci kez oldu. Oyuna daha güçlü dönmemizi sağlayan ve aynı zamanda bize çok önemli bir noktayı, yani futbolda dikkatli olmamızı gerektiğini hatırlatan bir tür uyarı niteliğindeydi."