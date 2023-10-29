Arda Turan çalıştığı en iyi hocayı çalıştı. Herkes ters köşe oldu

AsistAnaliz ekranlarında Candaş Tolga Işık'a konuk olan Arda Turan ''futbolculuk kariyerinde çalıştığın en iyi hoca hangisiydi?'' sorusuna cevap verdi.

"SIMIONE'Yİ KOYUYORUM"

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in yeri bende çok ayrıdır ama Simeone ile farklı bir hava yakalamıştık. O yüzden ilk sıraya Fatih hocayı değil de Simeone'yi koyuyorum" dedi.

"BENİ GEÇECEK"

Arda Güler hakkında konuşan Arda Turan, "Arda, çok önemli bir yetenek ve muhteşem bir kariyere sahip olacak ve beni geçecek. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Muhteşem bir oyuncu. Bir defa topu kaybetmiyor ve oyun görüşü çok iyi. Hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapıyor. Son final pasını atabiliyor. Sahanın zor yerlerindeki zor işleri herkesten daha kolay yapıyor. Real Madrid çok doğru bir yer onun için" açıklamasını yaptı.