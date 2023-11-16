Arda Turan bardağı taşırdı. Aynı ihlali 5 kez yapınca rekor cezayı yedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 12 haftada 5 kez PFDK'ya sevk edildi.

Akreditasyon kartını görünür bir şekilde takmayan Arda Turan sonunda 107 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı.

İLK UYARI BAŞKENTTE

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olunan karşılaşmada, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, talimatlara aykırılık nedeniyle ilk kez uyarıldı.

CEZA 6. HAFTADA GELDİ

Arda Turan, ilk cezasını ise 6'ncı haftada oynanan Ümraniyespor maçının ardından aldı. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna takmayan genç teknik adam, ikinci kural ihlalinin ardından 19 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Arda Turan, bir hafta sonra oynadıkları Sakaryaspor mücadelesinin ardından da yine aynı sebeple ceza aldı. Deplasmanda oynanan Sakaryaspor mücadelesinde akreditasyon kartını görünür şekilde takmayan Arda Turan’a 19 bin 500 TL para cezası kesildi.

CEZA KATLANDI

Kural ihlaline devam eden Arda 8. Haftadaki Bodrum FK mücadelesinin ardından da aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi. Arda Turan, bu sevkin ardından 29 bin 250 TL para cezası aldı.

4. CEZA GELDİ

Genç teknik adam, ceza yedikçe kural ihlaline devam etti. 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Eyüpspor'un Bandırmaspor'u konuk ettiği karşılaşmada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK, bu sevkin ardından Arda Turan'a 39 bin TL para cezası verdi.

SPOR TARİHİNE GEÇTİ

12 haftada 5'inci kez kural ihlali yapan Arda Turan, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak adını Türk spor tarihine yzadırdı.