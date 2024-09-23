Arda Turan maç sonu sorulan o soruya çok sinirlendi: Bırakın bu gazeteciliği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan maç sonu sorulan o soruya çok sinirlendi: Bırakın bu gazeteciliği

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçı sonrası açıklama yaparken gelen bir soruya sinirlendi. Turan, söz konusu soruya “Bırakın bu gazeteciliği” şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Süper Lig’e bu sezon yükselen Eyüpspor’un Beşiktaş’a karşı oynadığı oyun büyük takdir topladı. İstanbul ekibi 6 haftada topladığı 9 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş maçı sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, gelen bir soruya sinirlendi. Turan, kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili soru soran gazeteciye tepki gösterdi.

Oyuncularının Beşiktaş’a karşı oynadığı oyunun yok sayıldığını düşünen Turan, açıklamaları sonrası gazeteciler ile sohbet ederken şunları söyledi:

"Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor"

Arda Turan sonrasında ise kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı taraftarları geri çevirmedi.

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