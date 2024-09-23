Arda Turan maç sonu sorulan o soruya çok sinirlendi: Bırakın bu gazeteciliği

Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Süper Lig’e bu sezon yükselen Eyüpspor’un Beşiktaş’a karşı oynadığı oyun büyük takdir topladı. İstanbul ekibi 6 haftada topladığı 9 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş maçı sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, gelen bir soruya sinirlendi. Turan, kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili soru soran gazeteciye tepki gösterdi.

Oyuncularının Beşiktaş’a karşı oynadığı oyunun yok sayıldığını düşünen Turan, açıklamaları sonrası gazeteciler ile sohbet ederken şunları söyledi:

"Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor"

Arda Turan sonrasında ise kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı taraftarları geri çevirmedi.