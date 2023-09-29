Arda Turan röportajı ortalığı karıştırdı. Ali Sami Yen'e söylenenler Candaş Tolga Işık'ı istifa ettirdi

Editör: Hamza Özalkuş

Sports Digitale isimli Youtube kanalına geçen Candaş Tolga Işık buradaki ilk röportajını Arda Turan ile yapacağını duyurduktan kısa süre sonra kanal ortaklarından olan Fenerbahçe üyesi Doğan Dirim'in Ali Sami Yen ile ilgili yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

Doğan Dirim sosyal medyada bir kullanıcının röportaj ile ilgili yaptığı yoruma " Planımız haftaya Ali Sami Yen'i almak" diyerek dalga geçti.

Galatasaray taraftarları yapılan bu alaycı paylaşıma isyan ederken Sports Digitale'de istifalar ard arda geldi.

BAŞLAMADAN AYRILDI

Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sports Digitale kanalıyla henüz başlamayan iş arkadaşlığımızı bugün itibarıyla bitirmiş bulunuyorum. Yaptığım röportajı da yayınlamamalarını rica ettim. Umarım saygı gösterirler. Birlikte çalıştığım tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler." ifadelerini kullandı.

KUTLU AKPINAR'DA İSTİFA ETTİ

Sports Digitale’de yorumculuk yapan deneyimli gazeteci Kutlu Akpınar ise, “Bir süredir çalıştığım Sports Digitale kanalından şu an itibarı ile ayrılmış bulunuyorum. Bu Ülkenin en önemli değerlerinden biri olan Ali Sami Yen için sarfedilen sözler maksadını aşmıştır ve bunu kabul ederek yola devam etmem mümkün değildir. Çalışmaktan mutlu olduğum arkadaşlarımın eline ve emeğine sağlık” diyerek istifa ettiğini duyurdu

ARDA TURAN DESTEK VERDİ

Arda Turan ise olayın ardından, "Candaş Tolga Işık, hem dostluğuna hem gazeteciliğine sonsuz güvendiğim bir abimdir. Onun olduğu her işte koşulsuz yer alırım. Ama bu ülkede kimsenin, unvanı ne olursa olsun, Türk sporunun ve Galatasaray’ın sembol ismi Ali Sami Yen’in adını alaycı bir şekilde diline dolamasına izin vermem. Kanalla ilişiğini kestiğini açıklayan Candaş abiye bu hassas ve örnek tavrı için çok teşekkür ederim. Röportajın kaydı sırasında emek veren tüm arkadaşlar haklarını helal etsinler. Bu ülkenin değerlerine saygı bizim şaşmaz pusulamızdır." açıklaması yaptı.

SPORTS DİGİTALE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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