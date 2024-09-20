Arda Turan'dan derbi sözleri. Açık açık söyledi

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı dev derbiye değinen Arda Turan flaş sözler sarf etti.

Galatasaraylı olduğunu hatırlatan ve Galatasaray'ın kazanmasını istediğini ifade eden Arda Turan önceliğinin Eyüpspor olduğunu söyledi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

"Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları"