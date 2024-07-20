Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması: Yalan söylemeye gerek yok

Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, ABD merkezli spor gazetesi The Athletic'de çıkan röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisi için "Çok zeki bir oyuncuydum" ifadesini kullanan Turan, "İletişime açıktım, oyunun taktiğinin her zaman farkındaydım. Biraz dezavantajım çok agresif olmamdı ama bir teknik direktör bunu yönetmeye çalışsa her şey olurdu. Biraz daha dikkatli olabilirdim ama daha yumuşak bir Arda, artık Arda olmazdı. Benden bu agresifliği alırsanız, oyun tarzımı kaybederim. Bir oyuncuya aşıksanız ve onu değiştirmeye çalışırsanız, artık o oyuncuya aşık değilsinizdir" dedi.

Arda Turan, İspanya'nın Atletico Madrid takımında yaşadığı şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

"Premier Lig'i kazanan Leicester City'i ve Türkiye'de şampiyon olan Bursaspor gibi takımlara saygı duyuyorum ama Atletico'nun şampiyon olması spor tarihinin en zor şampiyonluğuydu. Karşımızda tarihin en iyi Barcelona takımı belki de en iyi takımı ve belki de gelmiş geçmiş en iyi Real Madrid vardı. Bir tarafta Ronaldo, diğer tarafta Messi bize karşıydı. Bu imkansızdı."

Arda Turan, Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transferiyle ilgili de "Tarihteki en iyi takım sizi istiyor. Futbolu seviyorsanız, kimse hayır diyemez. Yine olsa yine aynı şeyi yapardım" diye konuştu.

"Fenerbahçe'den teklif gelirse gider misiniz?" sorusuna da Turan şu cevabı verdi:

"Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama ben burada mutluyum. Roma'da ikinci adam olmaktansa köyümün lideriyim."