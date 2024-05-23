Arda Turan'dan 'Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olur' sorusuna flaş cevap

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve şampiyonluk şansları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Spor Arena'da çıkan röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı maçlarda kırmızı kart, kırmızı kartın şekli dengeyi bozar. Avantaj gibi gözükse de dezavantaja dönüşebilir. Fenerbahçe’nin daha iyi oynadığı doğrudur ama Galatasaray da uzun süre çok iyi performanslar sergiledi. Galibiyet serisi oldu.

Bu sene iki takım da muhteşem işler yaptı. Baktığınız zaman İsmail hoca daha ne yapabilir? Okan abi daha ne yapabilir? İkisi de muhteşem bir iş yaptı. Birbirlerine karşı rekabeti üst seviyeye çıkardılar, oyun anlamında çok iyi gittiler. Tabi biz hep dışarıyı konuşarak buraları göremedik. 10 kişi kalan bir taraf vardı, muhteşem mücadele ettiler, oyun anlamında saygıyı hakettiler ve kazandılar. Tebrik etmek lazım.

Galatasaray’a gelince avantajları olduğu için bazı durumlarda böyle hatalar olabilir futbol bu. İki tarafın da saha içi mücadelesine konsantre olursak daha iyi olur. Ben bir spor sever olarak bu kadroların Avrupa’da başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi ligimizde konuştuğumuz şey gerçekçi değil, kendimizi kandırıyoruz gibi. İleriki senelerde Avrupa’da başarılı olmalarını diliyorum. Bunu yapabilecek güce ve potansiyele sahip kulüplerimiz. Derbiye de gelince böyle derbiler hep oldu ve oluyor. İnşallah oyun anlamında daha güzelleri olur.

Galatasaray’ın çok büyük bir avantajı var. Bu avantajı kaybetmeyeceğini düşünüyorum, kulüp geleneği… Saklamaya, gizlemeye gerek yok ben çok iyi Galatasaraylıyımdır, Galatasaray kökenliyimdir. Galatasaray’ın şampiyonluk için çok büyük avantajı vardır. Galatasaray inşallah şampiyon olur, bunu da gönülden istiyorum."