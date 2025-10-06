Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde Ukrayna Ligi'nde ilk kez mağlup oldu. Arda Turan'ın öğrencileri, LNZ Cherkasy karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Cherkasy tarihinde ilk kez Shakhtar Donetsk'i mağlup ederken, Shakhtar da bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

ARDA TURAN'DAN MAÇ SONU FLAŞ SÖZLER

Karşılaşmanın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstlenen Turan, antrenörlük hayatının en kötü gününü yaşadığını söyledi.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım.

Bugünkü maç, her şeyden önce, bire bir durumlar üzerine kuruluydu ve maalesef yaşanan tüm bu olaylara yeterince tepki veremedik. Tepkimizin ne olacağını, sıradan bir takım olarak mı yoksa şampiyon bir takım olarak mı tepki vereceğimizi vurgulamak da önemli. Kesin olarak söyleyebileceğim şey, milli maçlar için verilen aradan sonra, bugünkü maçtan hep birlikte öğrenmemiz gereken birçok ders çıkaracağımızdır.

Yenilgiye rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdim ve tüm milli takım oyuncularımıza bol şans diledim, çünkü milli takımınızı temsil etmek futboldaki en onurlu şeylerden biri. Ve ülkelerini, özellikle de Ukrayna milli takımı temsilcilerini temsil etme fırsatı buldukları için gerçekten gurur duyuyorum. Genel olarak, deplasman öncesinde onlara olumlu bir hava katmak için elimden gelenin en iyisini yaptım; onları da zorlu maçlar bekliyor."

