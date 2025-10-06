Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu

beIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada çok tartışılan ve iptal edilen gol hakkında yorumlar yaptı. 3 eski hakemden oluşan ekip, aynı kararda birleştiler.

İşte Trio ekibinin pozisyonla ilgili yorumları;

34. dakikada Samsunspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Birincisi, subjektif bir alanda, yoruma açık durumlarda saha içi karar geçerlidir. Buradaki golün iptaline ben teknik anlamda saygı duymak zorundayım. İkincisi, şahsi olarak baktığımda; şu soruları sorarım. Görüş çizgisinde mi ilgili oyuncu? Hayır. Topla oynamak içi n hareketi, kaleciyi etkilemek için hareketi var mı, hayır. Topa teması var mı, hayır. Fiziksel temas var mı, hayır. Teorik olarak bu golün vurulmasını doğru bulurum ama subjektif alanda kaleciye yakın olup arkadan gelip top atıldığı anda, kaleci görmezken, topa doğru hamle yapan oyuncunun kaleciyi etkilemedi görüşündeyim. Etkiledi diyen hakemin kararına saygı duyarım. Ben bu golün verilmesi tarafındayım.

Bahattin Duran: Top Asensio'nun eline gelmedi, göğüs bölgesinden geldi. Burada elle oynama olsa, hakemin ofsayt kararı olsa bile penaltı olurdu. Asensio elle oynamadı, göğüs bölgesinden top sekerek gitti. Pozisyonda yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Golü atan 7 numaralı oyuncuya bu bayrak kalktı. O oyuncu zaten ofsayt pozisyonunda değil. Zaten çizgi gelecekti, ofsaytta olmadığı gösterilecekti. Yardımcı hakemin tespiti yanlış. Bu top kalecinin uzağında. Kalecinin müdahale edememesi 17 numaralı oyuncu değil, UEFA'nın güncellenen yorumu bu. Kaleci müdahale edemedi zaten, diğer oyuncuya gitti top. Sahada bu pozisyona yardımcı hakem, 17 numaralı oyuncuya kaldırmış olabilirdi. UEFA'nın en güncel yorumuna göre golün verilmesi en doğru karardı.

Deniz Çoban: Golün verilmesi daha doğru olurdu. Artık kaleci hamle yapacak olsa da bir şey değişmez. Kaleci hamle yapacaksa önceden yapmalıydı. 17 numaralı oyuncu çıksa da kalecinin kurtarma şansı yok.

58. dakikada Samsunspor'un VAR kararıyla iptal edilen penaltısında karar doğru mu?

Bahattin Duran: Çok uzaktı Halil Umut Meler pozisyona ve tereddütsüz verdi ama pozisyon kesinlikle penaltı değildi. VAR doğru müdahale etti. Topun nereye geldiğinden bağımsız, çok yakın mesafeden top doğal konumdaki koluna geldi. En doğal haliyle olan koluna geldi top.

Bülent Yıldırım: VAR'ı tebrik ederim. Tartışacak bir şey yok, penaltı kararının iptali doğru.

Deniz Çoban: Böyle bir penaltı olmaz. Halil Umut Meler izledi ve iptal etti.

